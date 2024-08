Semana Mundial de Amamentação 2024 será aberta no ISEA

A Secretaria de Saúde de Campina Grande inicia nesta quinta-feira, 1, a campanha Agosto Dourado, de incentivo ao aleitamento materno e a abertura marca também o início da Semana Mundial de Amamentação (SMAM 2024). A abertura será realizada no Instituto de Saúde Elpídio de Almeida (ISEA).

O tema deste ano é “Amamentação: apoie em todas as situações”. A solenidade inaugural será realizada às 16 horas, no hall da Triagem Neonatal da maternidade.

O mês do Aleitamento Materno no Brasil foi instituído pela Lei nº 13.435/2.017 que determina que, no decorrer do mês de agosto, sejam intensificadas ações intersetoriais de conscientização e esclarecimento sobre a importância do aleitamento materno.

O mês de agosto é conhecido como Agosto Dourado por simbolizar a luta pelo incentivo à amamentação – a cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno.

Várias atividades serão realizadas durante o mês, incluindo a ação do Grande Mamaço no dia 25 de agosto, às 8h, no Parque da Criança.

O leite materno é o principal alimento para as crianças recém-nascidas e deve ser ofertado de forma exclusiva até os seis meses de vida, e com outros alimentos até os dois anos de idade, pois ajuda a fortalecer a imunidade da criança e a evitar várias doenças

Por isso, há uma contínua campanha de incentivo por parte do Banco de Leite Humano Dr. Virgílio Brasileiro, situada no ISEA, em incentivar às mulheres que são potenciais doadoras e que possuem um excedente de leite humano, para que procurem a unidade coletora e que façam o seu cadastro e ajudar na manutenção de um bom estoque de leite humano para suprir essa demanda tão alta, pois além do próprio ISEA, o banco também oferta e distribui o alimento para todos as unidades hospitalares da cidade que possuem UTI’S Neonatal na cidade, como a CLIPSI, o Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), a Clínica Santa Clara e a Fundação Assistencial da Paraíba (FAP).

O Banco de Leite Humano também auxilia as mães que apresentam dificuldade para amamentar, fazendo a extração do leite humano e também colhe doações de mulheres com leite excedente para alimentar recém-nascidos de todas as maternidades da cidade.

Neste primeiro semestre, o BLH coletou 915,9 litros de leite e ofertou mais de 622 litros, tendo uma média de pouco mais de 130 de mães doadoras cadastradas.

As mães que mais doaram leite ao BLH no período foram Cleonice Vieira da Conceição, que doou 68,630 litros, primeiro lugar em volume de leite doado ao BLH.

Em segundo lugar ficou Maria Eduarda Costa Nunes, que extraiu e entregou 39,500 litros de leite e em terceiro lugar, Monica Thais da Silva, doadora de 24,150 litros.

O BLH Dr. Virgílio Brasileiro já recebeu quatro vezes a certificação padrão ouro da Rede Íbero-Americana de Bancos de Leite Humano.

O telefone do BLH é o 3065-8185 e através dele é possível realizar o agendamento para a coleta domiciliar ou na maternidade, além de tirar dúvidas e receber a suplementação de leite, no caso das mães cujos filhos precisam de mais leite materno do que elas podem produzir.