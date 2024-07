No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Jaime Araújo, médico infectologista e chefe da divisão médica do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), falou sobre a campanha Julho Amarelo.

Este mês é dedicado à conscientização sobre as hepatites virais, um tema crucial para a saúde pública.

Jaime explicou que as hepatites virais incluem cinco tipos: A, B, C, D e E. As hepatites A e B têm vacinas eficazes disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto para as hepatites B e C, o diagnóstico precoce é fundamental.

Os sintomas das hepatites virais podem variar de cansaço e febre a quadros mais graves com icterícia.

O SUS oferece testes rápidos para hepatites B e C, e o tratamento é disponibilizado gratuitamente, incluindo opções para formas crônicas dessas doenças.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro é referência regional e nacional no atendimento a hepatites virais, oferecendo serviços de gastroenterologia, hepatologia, infectologia e radiologia intervencionista.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online