Podcast: aprenda a realçar o olhar com máscara de cílios

No quadro “De bem com o espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas sobre o uso da máscara de cílios.

Se você quer realçar o olhar, a máscara preta é a escolha ideal, oferecendo um impacto visual significativo. Para quem busca algo mais discreto, a versão incolor pode ser usada, mas sem a mesma intensidade.

Isanna alertou sobre a importância de escolher uma máscara resistente e de qualidade, evitando as versões à prova d’água para o uso diário, pois podem ser prejudiciais à saúde dos cílios.

Além disso, destacou que máscaras com fatores condicionantes são preferíveis, mas não necessariamente mais caras. O essencial é garantir que o produto esteja em bom estado e que você o remova adequadamente.

Ouça o podcast completo aqui.

