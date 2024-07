Podcast: conheça os benefícios da hidratação no inverno

No quadro Conversa com a nutri, do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou a importância da hidratação durante o inverno.

Ela destacou que, mesmo com o frio, é essencial manter-se hidratado para garantir a saúde e o bem-estar.

Amanda recomendou manter o hábito de beber água regularmente, mesmo sem sentir sede, e sugeriu o consumo de chás sem cafeína, frutas e vegetais ricos em água, sopas e caldos como alternativas.

Além disso, destacou a importância de evitar bebidas desidratantes, como café e álcool.

A nutricionista também mencionou o mingau de aveia como uma opção nutritiva e confortante para os dias frios e sugeriu o uso de temperos naturais em vez de produtos ultraprocessados.

Amanda finalizou com uma dica especial: o chá de gengibre com limão, que combina propriedades anti-inflamatórias e vitamina C.

Ouça o podcast completo abaixo:

