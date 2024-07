No quadro “De Bem com o Espelho”, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes discutiu a tendência de pele glow e como ela se aplica para quem tem pele oleosa.

Ela enfatizou que, embora a pele iluminada seja popular, não é a preferência de todos, especialmente para quem já possui pele oleosa.

Isanna recomendou o uso de produtos opacos e destacou a importância de encontrar um equilíbrio entre brilho e opacidade para evitar um visual excessivamente oleoso ou mate.

Para quem busca uma pele mais matte, a consultora sugeriu o uso de hidratantes em gel e técnicas específicas para aplicar blindagem facial sem sobrecarregar áreas com tendência a excesso de óleo, como a zona T.

Ela também aconselhou sobre a aplicação de blindagens, começando pela parte externa do rosto e evitando a área do nariz para não intensificar a oleosidade.

Isanna reforçou a importância de escolher produtos adequados para o tipo de pele e destacou que hidratação é essencial, mas deve ser feita com produtos que não aumentem a oleosidade.

Ouça o podcast completo aqui.

