Hospital HELP conquista Prêmio de Excelência em Saúde 2024

Referência em tecnologia e inovação no Nordeste, Hospital de Ensino e Laboratórios de Pesquisa (HELP) conquistou o Prêmio de Excelência em Saúde 2024, na categoria arquitetura e engenharia, conferido pelo Grupo Mídia e que tem como objetivo homenagear as instituições de saúde que mais se destacaram nos últimos 12 meses.

O reconhecimento destaca o compromisso do hospital, localizado em Campina Grande (PB), em integrar tecnologia avançada, sustentabilidade e humanização em uma infraestrutura moderna e harmônica.

O projeto arquitetônico, assinado pela arquiteta Carolina Gadelha, Diretora de Inovação do Grupo Unifacisa, junto com Andreia Cardoso de Oliveira e Eric Roberto dos Santos, é resultado de um investimento de mais de R$ 600 milhões.

Com 30.000 m² de área construída, o HELP conta com 400 leitos, pronto atendimento adulto e pediátrico, 25 salas para procedimentos cirúrgicos, além de espaços para partos humanizados, neurocirurgias e cirurgias robóticas – este último previsto para 2025.

A busca contínua por melhores serviços de saúde passa por uma complexa jornada rumo à excelência, envolvendo diversos fatores e é um grande desafio do setor. Por isso, a premiação levou em consideração a excelência arquitetônica e a visão moderna do HELP focada na saúde.

A conquista reconhece ainda o edifício como um instrumento transformador, capaz de contribuir para os objetivos do hospital em restaurar, acolher e confortar os pacientes.

Segundo Carolina Gadelha, o projeto utiliza princípios de Biofilia e Neuroarquitetura para promover a humanização do espaço.

Com a incorporação de elementos naturais, como jardins internos e iluminação natural, o objetivo é criar um ambiente terapêutico e acolhedor.

“Estamos muito felizes com esse reconhecimento. O HELP é um hospital que já nasceu no futuro, com conceito inovador e projetado a partir de uma abordagem de design centrada no ser humano, visando trazer bem-estar aos pacientes, acompanhantes, profissionais da saúde, estudantes e colaboradores”, afirma.

Em termos de sustentabilidade, o HELP possui um projeto proprietário de usinas de energia solar, capaz de atender 100% da demanda energética do hospital, gerando uma economia mensal superior a R$ 500 mil.

O recurso poupado permite que a instituição ofereça atendimento diferenciado e de alta qualidade ao SUS, especialmente em setores menos rentáveis, como a pediatria, cumprindo sua missão de transformar o cuidado em saúde dos pacientes.

Ainda segundo Gadelha, outro diferencial estratégico está no fato do hospital abrigar equipamentos e soluções de instalações e sistemas prediais de alta tecnologia, muitos deles, inclusive, ainda incomuns no Brasil.

Premiações internacionais

Os reconhecimentos como edifício inovador e sustentável colocam o HELP como referência internacional na área da saúde. Em 2023, o hospital foi premiado por excelência em design arquitetônico na categoria de edifícios para a saúde, conferido pela Architecture & Design Community (ADC).

Ainda no mesmo ano, o projeto da instituição também foi selecionado como finalista do mais influente festival de arquitetura do cenário atual, o World Architecture Festival (WAF), que aconteceu em Singapura.

Para Carolina, a indicação reforça o reconhecimento de um projeto pensado para oferecer ao paciente uma experiência hospitalar humanizada.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online