Vacinação contra febre amarela está disponível em João Pessoa

A vacinação para febre amarela é ofertada em todas as salas de vacinas e está inserida na rotina preventiva do Calendário Nacional de Vacinação. O esquema vacinal é composto de uma única dose, tanto para adultos quanto para crianças. Os indivíduos podem receber a vacina a partir dos nove meses de idade, assim, a proteção está garantida para o resto da vida.

Para quem nunca tomou a vacina e pretende viajar para áreas onde essa prevenção é recomendada, o imunizante deve ser aplicado pelo menos 10 dias antes do deslocamento, para garantir o desenvolvimento da imunidade. Além da vacina, outras medidas de proteção individual devem ser levadas em consideração, como o uso de calças e camisas de manga longa e de repelentes contra insetos.

Após a vacina, o viajante pode emitir o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia (CIVP). O documento tem validade vitalícia e é obrigatório para todas as idades e pode ser emitido de forma online no portal de serviços do Governo Federal. Caso não seja possível tomar a vacina, por alguma contraindicação, deve-se ter um Certificado de Isenção assinado por um médico.

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um arbovírus. Os casos da doença no Brasil são classificados como febre amarela silvestre ou febre amarela urbana, sendo que o vírus transmitido é o mesmo, assim como a doença que se manifesta nos dois casos, a diferença entre elas é o mosquito vetor envolvido na transmissão.

Com a dengue – A vacina é destinada à crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A proteção é composta com duas doses, com intervalo mínimo de três meses entre a 1ª e a 2ª dose. Quem iniciou o esquema no dia 19 de fevereiro deve ir a um serviço de saúde e receber a segunda dose do imunizante para ficar protegido.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (23):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Home Center Ferreira Costa

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)