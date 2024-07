Especial. Sua saúde: protetores solares oferecem boa cobertura; veja o teste

O protetor solar é um item indispensável em qualquer rotina de skincare. Os efeitos solares na pele são prejudiciais para a saúde, podendo causar câncer de pele, queimaduras e acelerar o envelhecimento. Para quem gosta de praticidade no dia a dia e não abre mão de uma pele uniforme, uma boa pedida são filtros solares com cor.

A Folha de S.Paulo testou nove protetores solares para avaliar o que o mercado oferece, considerando a cartela de cores, espectro de proteção (UVA e UVB), textura, cheiro e controle de oleosidade. Joyce Rodrigues, farmacêutica bioquímica, com MBA em cosmetologia, e mestranda na FCF-USP (Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo) explica que, na hora de escolher um protetor com cor, esses pontos citados são os mais importantes.

“Saber escolher o protetor solar ideal para o seu tipo de pele faz toda a diferença. Pessoas com tendência à acne e pele mais oleosa, por exemplo, costumam adaptar-se melhor aos produtos oil free [sem óleo] e com toque seco”, diz. Além disso, é essencial aplicar o protetor em toda a face e reaplicá-lo regularmente, de três em três horas.

“Uma das principais vantagens do protetor solar com pigmento é que permite dispensar o uso diário da base ou até mesmo de corretivos, ajudando a camuflar e cobrir algumas imperfeições e manchas da pele”, afirma.

Rodrigues explica que tanto os filtros solares com cor quanto os sem requerem a mesma quantidade de aplicação para garantir proteção efetiva. “A medida de uma colher de chá na região do rosto é o suficiente para garantir a proteção. Essa medida vale não só para os protetores em creme, mas também para outras texturas, como mousse ou gel.”

Além do rosto, é preciso aplicar também na região do pescoço. “Para não sujar golas, é importante selar o protetor com o pó compacto. Inclusive, você pode optar também pelo pó com FPS e aumentar a fotoproteção”, indica Rodrigues.

O Folha Prova fornece aos leitores um guia prático de compra e utilização. Esta seção já avaliou uma variedade de produtos, incluindo máscaras de cílios, hidratantes antiatrito, batons vermelhos e mais. A ideia não é classificar os itens, mas apresentar recomendações com avaliações.

Veja abaixo as principais características dos protetores com cor que custam até R$ 169. Participaram do teste a estagiária de Todas Juliana Matias, 23, as repórteres Andreza de Oliveira, 27, Bárbara Blum, 28, Luana Lisboa, 23, Geovana Oliveira, 26, e Vitória Macedo, 24, a editora-assistente Ana Bottallo, 33, a editora-adjunta, Sílvia Haidar, 41, a produtora do TV Folha Melina Cardoso, 41, e a repórter especial Cláudia Collucci, 56, repórter especial da Folha de S.Paulo.

AUSTRALIAN GOLD PROTETOR SOLAR (R$ 43,39)

O Australian Gold Protetor Solar oferece fácil aplicação, mas tem uma gama de cores limitada que não se adapta bem a diversos tons de pele. Vitória Macedo e Andreza Oliveira enfrentaram dificuldades com a adequação das cores, com o tom mais escuro sendo excessivamente escuro e o médio, muito claro. Oliveira também misturou duas cores para adequar o tom e relatou que o produto irritou seus olhos. Todas as jornalistas com pele oleosa desenvolveram espinhas após o uso do produto.

SALLVE PROTETOR SOLAR COM COR TOQUE SECO (R$ 69,90)

O protetor solar Sallve foi elogiado por sua cobertura, que é uniforme e não fica craquelada, funcionando muito bem em peles secas. Cláudia Collucci achou a embalagem prática e de rápida aplicação. Luana Lisboa e Andreza de Oliveira gostaram da facilidade em passar o protetor com o auxílio dos dedos, o que facilita no dia a dia. “Poderia ter um toque mais seco, já que é indicado para pele oleosa”, citou Oliveira. Foi mencionado também que, apesar de ser resistente ao suor, se você chorar ou lacrimejar, há uma forte ardência, sendo necessário lavar toda a região ocular.

SKIN.Q PROTETOR SOLAR FACIAL DELÍCIA, DA QUEM DISSE, BERENICE? (R$ 69,90)

O Skin.q Protetor Solar Facial Delícia, da Quem Disse, Berenice? oferece uma fácil aplicação, conforto durante o dia, pele com viço (para quem tem a pele seca), e um toque agradável. No entanto, Vitória Macedo e Melina Cardoso consideraram a cobertura muito leve e notaram baixa resistência ao suor. Juliana Matias mencionou o cheiro de talco como um ponto negativo, mas ficou satisfeita com a performance geral do produto. Luana Lisboa enfatizou que a secagem rápida do protetor não mancha roupas nem transfere, e apreciou a facilidade de aplicação do formato líquido para uso diário.

ISDIN FOTOPROTECTOR FUSION WATER COLOR (R$ 95,90)

O Isdin Fotoprotector Fusion Water é prático para o uso diário, com um toque leve e sensorial agradável, que dá a impressão de que nada foi aplicado no rosto. Andreza Oliveira achou a cobertura eficaz, entre um BB cream e uma base, apesar de sentir o produto um pouco pegajoso. Geovana Oliveira cita que “apesar de líquido, foi fácil de aplicar e não transferiu para nenhum objeto”. O produto não mancha os dedos nem as roupas, o que é um ponto positivo. No entanto, há poucas opções de cores.

EUCERIN PROTETOR SOLAR FACIAL OIL CONTROL TINTED (R$ 99,90)

O Eucerin Protetor Solar Facial Oil Control Tinted deixou a desejar em alguns pontos, como sensorial, embalagem do tipo pump, que acaba fazendo muita sujeira, transferência após aplicação e manchas nas roupas. Geovana Oliveira comenta a textura oleosa, mas que não deixou a pele com esse aspecto no final do dia. No entanto, a sensação pegajosa foi o que mais a incomodou. Além disso, todas as jornalistas que testaram relataram que o produto esfarelou em nas aplicações. Ana Bottallo, que tem o hábito de praticar esportes, avaliou que o protetor não resistiu ao suor e à transferência ao longo do dia. Quanto à cartela de cores, Oliveira disse que a pele ficou acinzentada, não respeitando sua tonalidade natural.

PINK CHEEKS PRO STICK PROTETOR SOLAR FACIAL MULTIFUNCIONAL (R$ 119,90)

O Pink Cheeks possui cobertura que deixa a pele aveludada e boa resistência ao suor. O tamanho do produto o torna ideal para carregar na bolsa, facilitando a reaplicação ao longo do dia. Ana Bottallo achou o produto extremamente prático, especialmente porque não usa muita maquiagem, apenas protetor solar, e mencionou que a aplicação é facilitada pela possibilidade de espalhar com batidinhas de esponja para um acabamento homogêneo. No geral, foi um produto bem avaliado, mas pecou na gama de cores disponíveis. Vitória Macedo afirmou que a cor do protetor não se adaptou bem ao seu tom de pele.

STICK BEAU (R$ 129)

Com alta cobertura e resistência, Stick Beau deixa a pele com um toque aveludado, é confortável e deixa um tom uniforme. Juliana Matias avalia que o filtro “se assemelha a uma base, cobrindo todas as manchas e imperfeições”, mas observa que exige um certo esforço para aplicá-lo devido à rigidez do produto, que é bastante denso. Melina Cardoso teve a mesma queixa, citando que o protetor se manteve resistente ao suor, mas que a textura seca exigiu um pouco de esforço para espalhar sobre a pele. Vitória Macedo analisou que o stick manteve-se seco e resistente ao longo do dia, sem transferir significativamente, exceto ao fazer exercícios físicos.

OLLIE PROTETOR SOLAR EM BASTÃO (R$ 139)

Cobertura e conforto foram os principais pontos positivos do protetor solar em bastão Ollie. Vitória Macedo destacou sua eficácia em cobrir vermelhidão e manchas, embora tenha enfrentado dificuldades em determinar a quantidade de produto aplicada devido ao formato em stick. “Como os outros no formato de bastão que testei, não acho a cobertura suficiente para ficar no sol na praia ou num parque, por exemplo. Para usar no dia a dia, achei bom”, cita Sílvia Haidar. Andreza de Oliveira e Bárbara Blum observaram que a cobertura média do protetor exigiu reaplicações frequentes, especialmente após atividades que provocaram suor.

ADCOS PROTETOR SOLAR STICK TONALIZANTE (R$ 169)

O protetor solar Adcos em bastão é prático, mas enfrenta problemas com a transferência e adequação de cor para diferentes tons de pele. Blum apreciou a cobertura, mas relatou incômodos com a marcação de imperfeições e a demora na absorção, complicando a aplicação de maquiagem subsequente. Vitória Macedo e Geovana Oliveira tiveram problemas com esfarelamento, com Oliveira destacando a inadequação do tom mais próximo ao seu, que clareava sua pele excessivamente. Sílvia Haidar enfrentou dificuldades para espalhar o produto devido à rigidez. Juliana Matias gostou da textura aveludada, mas achou o protetor pegajoso. Embora a forma em bastão e a textura sequinha tenham sido elogiadas, o produto foi criticado pela dificuldade de aplicação e pelos desafios na adequação de cor para diferentes tons de pele.

*RAÍSSA BASÍLIO/folhapress