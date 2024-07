Podcast: saiba como cuidar do seu cabelo no inverno

No quadro De bem com o espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes deu dicas de cuidados com o cabelo no tempo frio.

No inverno, é comum que a gente dê prioridade ao conforto, e lavar o cabelo pode se tornar uma tarefa menos agradável, mesmo com água quente.

No entanto, o uso frequente de água quente pode danificar o cabelo. Então, como podemos minimizar esses danos de maneira rápida, prática e eficiente?

Uma ótima opção é apostar na hidratação caseira. Se não tiver tempo para visitar o salão devido às férias das crianças, por exemplo, não se preocupe.

Existem soluções práticas que você pode fazer em casa. Um exemplo são os tratamentos capilares noturnos.

Ouça o podcast completo e confira todas as dicas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online