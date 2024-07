Saúde de João Pessoa realiza ação de prevenção as Hepatites Virais

Dando seguimento às ações que integram a campanha Julho Amarelo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realiza neste sábado (20), no Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, uma ação de prevenção e conscientização para Hepatites Virais. A programação terá início às 8h, segue até as 12h e é aberta ao público.

Durante toda a manhã serão disponibilizados serviços que possam colaborar no diagnóstico e prevenção das Hepatites, como a realização de testes rápidos e vacinação. Além disso, também será disponibilizado atendimento com infectologista e clínico geral, como também consultas com gastroenterologista e hepatologista.

Complementando a ação, a Central de Regulação estará presente para realizar as marcações necessárias e, a população poderá realizar exames de sangue, e de ultrassom, emitir ou atualizar o cartão SUS e participar de práticas integrativas.

Para participar, basta ir ao Hospital Dia portando documento de identidade com foto, comprovante de residência e cartão SUS. O Hospital Dia está localizado dentro do complexo predial da Policlínica Municipal de Jaguaribe, na Rua Alberto de Brito, n°413.

Outras ações – Ao longo do mês, nas Unidades de Saúde da Família (USFs) as equipes da Vigilância Epidemiológica e da Atenção Básica estão realizando, todas as quartas-feiras deste mês de julho, atividades de conscientização sobre essas infecções.

Nas ‘quartas amarelas’ são ofertados testes rápidos e vacina contra Hepatite, além de serem realizadas rodas de conversa, palestras sobre formas de prevenção, sintomas de alerta, tratamentos e outros.

Julho Amarelo – A campanha foi instituída no Brasil pela Lei nº 13.802/2019 e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais.

Hepatites Virais – São infecções que atingem o fígado, causando alterações leves, moderadas ou graves, que podem ser causadas por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e outras drogas, assim como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas.

Na maioria das vezes a pessoa infectada não apresenta sintomas, entretanto, quando presentes, podem se manifestar como: cansaço, febre, mal-estar, tontura, enjoo, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

No Brasil, as Hepatites Virais mais comuns são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da Hepatite D (mais comum na região Norte do País) e o vírus da Hepatite E, sendo encontrado com maior facilidade na África e na Ásia.

De acordo com o Ministério da Saúde, o impacto dessas infecções acarreta em aproximadamente 1,4 milhões de mortes anualmente no mundo, seja por infecção aguda, câncer hepático ou cirrose associada às hepatites.

