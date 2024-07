Podcast: saiba como regular o intestino através da alimentação

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas sobre como regular o intestino preso.

Ela destacou a importância de manter uma alimentação rica em fibras e a necessidade de mudanças no estilo de vida para combater a constipação.

Amanda explicou que consumir alimentos ricos em fibras é essencial para manter o trânsito intestinal regular.

Frutas como maçã com casca, pera e ameixa fresca são recomendadas, assim como vegetais como espinafre, brócolis e cenoura.

Além disso, aveia e arroz integrais também são importantes para facilitar a passagem das fezes pelo intestino.

A nutricionista lembrou que, caso as dicas não surtam efeito, é importante procurar um médico, pois o intestino preso pode ser um sinal de problemas de saúde. Portanto, seguir essas orientações e buscar ajuda profissional quando necessário é fundamental para manter um intestino saudável.

