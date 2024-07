No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o assunto foi a importância do controle de verminoses em animais domésticos e de criação.

O médico veterinário Edroaldo Cavalcante destacou que cães, gatos e até animais de fazenda, como bois e vacas, necessitam de cuidados específicos para prevenir e tratar infestações de vermes.

Ele explicou que o controle de vermes deve começar no pré-natal, com a administração de vermífugos antes da cobertura e, se necessário, durante a gestação.

Para filhotes, é recomendado administrar uma dose de vermífugo líquido aos 15 dias de vida e repetir a dose aos 30 dias, sempre levando em consideração o peso do animal.

De acordo com Edroaldo, a dica é pesar o animal corretamente, seja utilizando uma balança apropriada ou de forma manual, para garantir a dosagem adequada do medicamento. A vermifugação regular é essencial para manter os animais saudáveis e fortes.

Ouça aqui o podcast completo.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online