Idosos e demais grupos prioritários devem se vacinar contra Covid-19

Pessoas idosas a partir de 60 anos devem receber duas doses anuais da vacina monovalente XBB que protege contra Covid-19, com no mínimo de seis meses entre as doses. A mesma recomendação é para pessoas imunocomprometidas a partir de 5 anos, gestantes e puérperas.

O avanço da idade traz diferentes impactos para o organismo humano, incluindo a capacidade de funcionamento do sistema imunológico.

Quando as vacinas são aplicadas, elas carregam informações que vão ensinar o organismo a produzir defesas específicas contra o microrganismo. Assim, se uma pessoa vacinada for exposta à infecção natural, os mecanismos de defesa já estarão prontos para combater o vírus, o que reduz também o número de hospitalizações, casos graves e mortes pela doença.

“Orientamos as pessoas idosas e demais pessoas que integram os grupos prioritários que procurem um serviço de saúde para receber as vacinas que protegem contra Covid-19 e, na oportunidade, se proteger também contra Influenza. Com a vacina, as pessoas podem evitar o adoecimento de forma mais grave e internações”, orientou Fernando Virgolino, coordenador da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

De acordo com a nova Estratégia de Vacinação contra a Covid-19, traçada para 2024, os esquemas primários de vacinação não são mais recomendados rotineiramente para pessoas com cinco anos de idade ou mais que não fazem parte dos grupos prioritários.

Contudo, se a pessoa não tiver se vacinado anteriormente e optar por se vacinar poderá receber uma dose da vacina Covid-19 monovalente (XBB), e crianças completamente vacinadas (três doses) anteriormente com outras vacinas contra Covid-19 podem receber mais uma dose da vacina monovalente XBB.

Grupos prioritários para Covid-19 – Pessoas com 60 anos ou mais; pessoas vivendo em instituições de longa permanência (ILPI e RI) e seus trabalhadores; pessoas imunocomprometidas; indígenas vivendo em terra indígena; ribeirinhos; quilombolas; gestantes e puérperas; trabalhadores de Saúde; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas privadas de liberdade (maiores 18 anos); funcionários do sistema de privação de liberdade; adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas e pessoas em situação de rua.

Já a proteção contra Influenza, mesmo com o final da Campanha Nacional de Vacinação, a Prefeitura de João Pessoa segue ofertando o imunizante para toda a população acima de seis meses de idade, enquanto houver doses disponíveis. A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

Vacinas de urgência – O Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto durante todo o final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais para vacinação neste sábado (20), em João Pessoa:

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 9h às 16h

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h

