Psicóloga compartilha reflexões sobre a “gestão da emoção”

No quadro “Saúde Mental” do programa “Conexão Caturité”, a psicóloga Josiplessis Marques compartilhou reflexões valiosas inspiradas no livro “Gestão da Emoção” de Augusto Cury.

Josiplessis destacou pontos essenciais para construir a felicidade inteligente e manter a saúde emocional.

Dicas para uma vida emocional saudável

1. Ser fiel à nossa consciência:

Não trair nossa essência ou natureza é fundamental. Estar em sintonia com nossos valores e princípios promove uma vida autêntica e plena.

2. Contemplar o belo e a natureza:

Estar mais em contato com as coisas que gostamos e com a natureza ajuda a reconectar-nos com a vida real, afastando-nos da correria do dia a dia.

3. Encantar-se com a existência:

Valorizar a própria vida e encantar-se com a grandeza da existência pode transformar nossa perspectiva e aumentar a gratidão pela vida.

4. Ser altruísta:

Pensar no outro e cuidar genuinamente das pessoas ao nosso redor nos afasta da neurose coletiva de buscar felicidade apenas em coisas materiais.

5. Pensar como humanidade:

Considerar o impacto de nossas ações no coletivo e respeitar os limites dos outros é essencial para uma convivência harmoniosa.

6. Doar-se sem esperar retorno:

Praticar o altruísmo sem expectativas nos protege de frustrações e promove uma vida mais leve e generosa.

Josiplessis enfatizou que essas e outras ferramentas devem ser trabalhadas diariamente em nossa mente, pois nossa maneira de pensar, sentir e agir molda nossa saúde emocional.

Ouça o podcast completo e confira todas as dicas.

