Saiba onde se vacinar contra hepatite B e HPV em João Pessoa

A transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) ocorrem, sobretudo, pelo contato sexual sem proteção. Dessa forma, o preservativo é a forma mais segura e eficaz de evitar a contaminação.

Algumas ISTs, no entanto, também podem ser prevenidas por meio de vacinas disponíveis gratuitamente em João Pessoa pelo Sistema Único de Saúde (SUS). É o caso do papilomavírus humano (HPV) e da hepatite B.

Muito silenciosa, a hepatite B pode levar a cirrose hepática. A doença é uma infecção viral que se desenvolve de modo discreto e silencioso, que prejudica o funcionamento do fígado e, ao longo do tempo, se não for tratada, lesiona consideravelmente os tecidos do órgão.

Transmitida por meio de sangue e fluidos corporais, é considerada uma infecção sexualmente transmissível (IST), uma vez que a transmissão mais comum é a sexual.

Seguindo o Calendário Nacional de Vacinação, contra a hepatite B, a recomendação é que os recém-nascidos recebam a primeira dose de preferência nas primeiras 12 horas de vida, ainda na maternidade ou, na primeira visita ao centro de saúde em até 30 dias. Depois, o esquema vacinal terá continuidade com a aplicação da vacina pentavalente em três doses, com intervalo de 60 dias entre elas.

Para quem tem a partir de cinco anos de idade e não possui comprovação vacinal, incluindo adultos, o esquema de imunização é constituído por três doses da vacina, com intervalo de 30 dias entre a primeira e a segunda dose e de 180 dias entre a primeira e a terceira dose.

Já o papilomavírus humano (HPV) compreende uma família com muitos subtipos, vários dos quais afetam a região genital, incluindo aqueles responsáveis por desencadear cânceres de colo do útero, vagina, ânus, vulva, pênis e câncer de orofaringe, além de verrugas genitais benignas como o condiloma acuminado.

A rede municipal de saúde de João Pessoa disponibiliza o imunizante quadrivalente (HPV4), que protege contra as principais complicações da doença. Existem mais de 100 tipos, sendo pelo menos 14 cancerígenos, conhecidos como de alto risco.

Atualmente, o público-alvo é composto por crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, no esquema de dose única; pessoas de 9 a 45 anos que vivem com HIV e Aids; pacientes oncológicos, pessoas com papilomatose respiratória recorrente (PRR), e transplantados com três doses; e pessoas de 15 a 45 anos de idade imunocompetentes vítimas de violência sexual.

Com essas recomendações, o Brasil é um dos países das Américas que mais ofertam a vacina. O esquema de dose única para crianças e adolescentes imunocompetentes foi adotado recentemente pelo Ministério da Saúde (MS).

Recentemente a vacina contra o HPV foi ampliada para população na faixa etária de 15 a 45 anos para quem faz uso da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), com esquema de três doses, sendo incluído no grupo prioritário para prevenção. A medida visa à prevenção de ISTs e cânceres causados pelo papilomavírus.

“Os sintomas de cada IST têm um período de incubação variado e frequentemente podem levar anos para se manifestar. Por isso, é fundamental buscar ajuda médica sempre que houver exposição sexual sem proteção ou caso acredite que ela tenha falhado, a fim de realizar testes e receber orientação adequada”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde mais próximo e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais de vacinação em João Pessoa nesta terça-feira (16):

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 7h às 11h e das 12h às 16h (de segunda a sexta-feira)

*exceção: Alto do Céu II, Cidade Verde e Jardim Planalto.

Policlínicas Municipais

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

Centro Municipal de Imunização

Vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza) e do Calendário de Rotina

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

8h às 12h (sábado, domingo e feriado – apenas para vacinação de urgência)

Home Center Ferreira Costa

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

8h às 16h (sábado)

Shopping Sul

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 21h (de segunda a sexta-feira)

10h às 16h (sábado)

Shopping Tambiá

Apenas as vacinas de Campanha (Dengue, Covid-19 e Influenza)

Horário: 12h às 20h (de segunda a sexta-feira)

9h às 16h (sábado)

Vacinação Domiciliar

Agendamento: (83) 98645-7727 – (Apenas whatsapp)

Horário: 8h às 16h (de segunda a sexta-feira)

