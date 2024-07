Podcast: nutricionista dá dicas para manter a alimentação saudável nas férias escolares

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre a importância de manter uma alimentação saudável e equilibrada para as crianças durante as férias escolares.

A nutricionista compartilhou estratégias práticas e eficazes para ajudar os pais a planejarem as refeições e lanches dos pequenos.

Ela enfatizou que o planejamento é fundamental. Pais e avós devem organizar as refeições da semana com antecedência, verificando o que tem na despensa e no mercado.

Planejar o cardápio do café da manhã, almoço e lanches, incluindo opções saudáveis, facilita a preparação e garante uma alimentação equilibrada.

Para os lanches, é importante ter à disposição frutas frescas e secas, iogurtes, castanhas (como castanha de caju e castanha do Pará), e amendoim.

Esses alimentos são ricos em nutrientes e energéticos. Aproveitar sobras de refeições para preparar sanduíches nutritivos também é uma ótima alternativa.

Ouça o podcast completo e saiba mais.