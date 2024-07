O Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER), unidade do Governo do Estado gerenciada pela Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde) em João Pessoa, adquiriu oito berços com luz de LED azul para o tratamento de bebês que nascem com icterícia na Maternidade. Com a chegada dos equipamentos, a unidade hospitalar promoveu uma capacitação para a equipe de enfermeiros e técnicos de enfermagem sobre o manuseio.

A Maternidade do HSGER já dispunha de berços para o tratamento de quem nascia com icterícia, mas a luminosidade era fluorescente. Conforme a coordenadora da Maternidade, Elza Ribeiro, os novos equipamentos são mais modernos, têm uma maior potência de radiação, o que demanda menos tempo de exposição para o bebê. Além disso, o equipamento tem uma propriedade antibacteriana.

“O berço é um equipamento de fototerapia, que fica instalado no alojamento da mãe. Então, o bebê fica ao lado da mãezinha, usando óculos de proteção. O tempo de tratamento varia conforme cada caso. Pode durar 48 horas, que correspondem ao tempo padrão de permanência no alojamento para receber alta, ou até um pouco mais”, afirmou Elza Ribeiro.

A coordenadora explicou que o diagnóstico de icterícia pode ser obtido clinicamente ou por meio de exames laboratoriais. “Às vezes, a gente percebe que o bebê tá amarelinho, e seu olhinho também. Por meio de exames, o paciente vai tendo todo o acompanhamento necessário ao seu tratamento”, comentou.

Para a diretora de Atenção à Saúde da Fundação, Ilara Nóbrega, a implementação desses berços reforça o compromisso da PB Saúde com a inovação e a excelência no atendimento neonatal. Ilara destaca que é prioridade para a Fundação buscar melhorias nas práticas assistenciais de saúde para a população paraibana, garantindo que cada paciente receba o cuidado mais adequado e humanizado possível, desde as primeiras horas de vida.

“Estamos muito felizes em ver esses novos investimentos fazendo diferença na vida dos nossos pequenos pacientes, reduzindo significativamente o tempo de internação hospitalar. Esta tecnologia avançada não só melhora os resultados clínicos, mas também promove um cuidado mais eficaz e confortável para os bebês, contribuindo para um retorno mais rápido para o tão esperado convívio com seus familiares”, afirmou a gestora.

