Chocolate à base de canjica é fabricado no interior da Paraíba

E se fosse possível juntar comida de milho e chocolate? Foi exatamente isso que a equipe do Engenho Cacau, localizado em Areia, no Brejo da Paraíba, conseguiu fazer.

O inovador chocolate de canjica é amarelo claro e tem gosto de milho, remetendo diretamente à receita tradicional de canjica.

Essa guloseima é feita de chocolate branco, utilizando uma manteiga pura de cacau combinada com canjica em pó e orgânica.

Desenvolvida em 2022 especialmente para as festividades de São João, a guloseima rapidamente conquistou os corações dos consumidores.

O produto foi inicialmente vendido apenas em junho e nos meses próximos ao período junino, mas devido à alta demanda, tornou-se um item fixo no cardápio do ano inteiro.

A criação do chocolate levou cerca de um mês, desde a formulação até os testes, e passou por algumas mudanças para atender à demanda crescente.

A produção do chocolate de canjica é artesanal, utilizando moinhos de pedra elétricos, embora alguns equipamentos industriais específicos sejam necessários.

Em 2023, o Engenho Cacau produziu uma tonelada e meia de chocolate. Este ano, a estimativa é produzir 100 kg apenas do chocolate de canjica.

Durante o mês de junho, há um ponto de venda em Campina Grande. Nos outros meses, eles ficam à venda na loja de fábrica no engenho.

Além do chocolate de canjica, o Engenho Cacau valoriza outros ingredientes regionais, criando chocolates com jaca, cajá, castanha, banana anã, limão galego, pimenta, cachaça, flores comestíveis e café.

O Engenho Cacau, localizado dentro do parque do Engenho Triunfo, pratica turismo sustentável, oferecendo aos visitantes a oportunidade de conhecer a produção de cachaça e desfrutar da natureza. Embora a fábrica de chocolate ainda não esteja aberta para visitação por questões de segurança alimentar, a loja apresenta todos os ingredientes e o conceito de bean-to-bar, que envolve o controle de produção do cacau até a finalização da barra.

Fundado durante a pandemia de Covid-19 por Thiago Henrique de Albuquerque Baracho e Juliana Viegas de Albuquerque Baracho, o Engenho Cacau segue os passos do Engenho Triunfo, um dos maiores produtores de cachaça da Paraíba, fundado há 30 anos.

*com informações da TV Cabo Branco