HUAC inova com projetos de impacto na saúde e no bem-estar

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a médica Patrícia Espínola Gadelha, ginecologista e gerente de ensino e pesquisa do Hospital Universitário Alcides Carneiro, compartilhou novidades sobre projetos inovadores de impacto significativo na saúde e bem-estar da população.

Patrícia destacou a interdisciplinaridade dos projetos, que envolvem colaboração entre diferentes áreas, incluindo engenharia elétrica e computação.

“Nós tivemos a ideia de juntar assistência, pesquisa e inovação tecnológica para melhorar o atendimento ao público”, afirmou.

Um dos projetos mencionados foi a parceria com a Light, focada em eficiência energética, que visa o uso inteligente da energia elétrica, reduzindo custos e enfrentando crises climáticas.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

