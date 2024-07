De bem com o espelho: aprenda a cuidar das suas sobrancelhas

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes compartilhou truques para manter o visual em dia, com um foco especial nas sobrancelhas.

Ela destacou que a tendência atual é manter as sobrancelhas mais naturais e preenchidas, retirando apenas os pelos em excesso para preservar o design.

“Quanto mais conservada, melhor. É importante manter a retirada dos excessos para que as sobrancelhas fiquem sempre bonitas e bem cuidadas”, explicou.

Isanna também falou sobre a importância de uma boa limpeza facial e de remover totalmente qualquer maquiagem ou produto aplicado nas sobrancelhas.

“A área precisa respirar, e cuidados simples, como pentear as sobrancelhas diariamente com uma escovinha de máscara de cílios, ajudam a mantê-las em ótimo estado”, disse.

