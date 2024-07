No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma dica imperdível para as famílias que estão com as crianças em casa durante as férias escolares.

Ela recomendou que os pais levem seus filhos para assistir ao filme “Divertidamente 2”, que aborda as novas emoções enfrentadas pela personagem principal ao entrar na puberdade.

No filme, além das emoções básicas como alegria, tristeza, raiva, medo e nojo, são introduzidas novas emoções como ansiedade, tédio, vergonha e inveja. Essas mudanças refletem os desafios emocionais que acompanham o crescimento e a puberdade.

A psicóloga enfatizou a importância de usar o filme como um ponto de partida para diálogos sobre emoções e como lidar com elas.

