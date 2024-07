Podcast De Bem com o Espelho: cuidados com a pele após o São João

No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas para cuidar da pele após os intensos dias de festa do São João.

Isanna destacou a importância de manter uma rotina de cuidados, especialmente após o uso de maquiagem resistente.

Após remover a maquiagem, é essencial hidratar a pele de forma adequada. A hidratação noturna é crucial, pois é quando a pele se recupera e se regenera.

Isanna recomendou o uso de hidratantes e vitaminas apropriadas para cada tipo de pele.

Para aqueles que já seguem um tratamento específico, é importante retomar esse cuidado com consistência.

A limpeza do rosto antes de dormir deve ser completa, seguida pela aplicação dos produtos hidratantes e tratamentos específicos. Esse hábito garante uma pele saudável e radiante.

Ouça o podcast completo e confira todas as dicas.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online