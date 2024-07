Podcast: saiba como funciona a ouvidoria e sua importância

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, Roberto de Carvalho Gomes, ouvidor do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), explicou o funcionamento e a importância da ouvidoria.

Ele destacou que a ouvidoria é uma unidade do sistema de ouvidorias federais, ligada à Controladoria Geral da União (CGU), e faz parte de uma extensa rede com quase 400 unidades em órgãos federais, estaduais e municipais.

A ouvidoria serve como um canal de interlocução entre a população e as unidades públicas, permitindo que qualquer cidadão faça elogios, reclamações, sugestões e denúncias.

A ouvidoria trabalha com um prazo legal de 30 dias para responder às solicitações, que pode ser prorrogado por mais 30 dias.

Para pedidos de acesso à informação, o prazo também segue normas específicas, exceto para prontuários médicos, que requerem solicitação presencial.

Ouça o podcast completo e entenda.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online