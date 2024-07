Podcast: psicóloga enfatiza a importância do autoconhecimento

No espaço dedicado à Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande e Região no programa Conexão Caturité, a psicóloga clínica e organizacional Armênia Pereira abordou a importância do autoconhecimento.

Em sua participação, ela destacou como o entendimento profundo de si mesmo é essencial para uma vida equilibrada e feliz.

Armênia começou com a célebre citação de Sócrates, “Conhece-te a ti mesmo”, ressaltando que esse conselho milenar permanece relevante.

Ela explicou que o autoconhecimento é simples, mas nem sempre fácil, pois envolve mergulhar na própria história e lidar com emoções e pensamentos profundos.

Durante a jornada do autoconhecimento, questões adormecidas podem surgir, causando desconforto, mas a terapia pode oferecer um novo olhar sobre essas questões e ajudar a resolver conflitos internos.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

