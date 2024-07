PMJP realiza vacinação contra dengue, Influenza e Covid-19

Neste sábado (6), a Prefeitura de João Pessoa garantirá o cuidado preventivo com vacinação nos três pontos móveis da Capital. Os profissionais de saúde que atuam no Shopping Sul, Shopping Tambiá e Home Center Ferreira Costa atenderão até as 16h, com a oferta dos imunizantes das campanhas ativas que protegem contra Covid-19, Influenza e dengue.

Atualmente, a vacinação contra a Covid-19 faz parte de uma estratégia de prevenção e controle da doença, com a seguinte recomendação: crianças de seis meses a quatro anos vão receber duas doses com intervalo de quatro semanas, da primeira para a segunda. Já a população a partir de 5 anos de idade, elencadas nos grupos prioritários, tem uma recomendação de uma ou duas doses de reforço, dependendo de qual grupo faça parte. O grupo prioritário de idosos, imunocomprometidos, gestantes e puérperas devem receber duas doses da vacina XBB, com intervalo de 6 meses, da primeira para a segunda dose.

Contra a dengue, a vacina é destinada a crianças e adolescentes na faixa etária de 10 a 14 anos. A proteção é composta com duas doses, com intervalo mínimo de três meses entre a primeira e a segunda. Quem iniciou o esquema no dia 19 de fevereiro deve ir a um serviço de saúde e receber a segunda dose do imunizante para ficar protegido.

Já contra Influenza, mesmo com o final da Campanha Nacional de Vacinação, a Prefeitura de João Pessoa seguirá ofertando o imunizante a toda população acima de seis meses de idade, enquanto houver doses disponíveis. A vacina é segura e considerada uma das medidas mais eficazes para evitar casos graves e óbitos por gripe.

Vacinas de urgência – Já o Centro Municipal de Imunização, localizado no bairro da Torre, estará aberto no final de semana, no período das 8h às 12h, exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) para pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes com perfurocortantes. Já no caso da antirrábica, são para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta de vacina.

Locais para vacinação neste sábado (6) em João Pessoa:

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte dos grupos prioritários)

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Horário: 9h às 16h

Shopping Tambiá

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência

Horário: 8h às 12h