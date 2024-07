Hospital de Amor: equipamentos são entregues em Campina Grande

Na manhã desta sexta-feira, 5, chegaram a Campina Grande os equipamentos que vão ser utilizados no Hospital de Amor. A carreta trazendo os equipamentos chegou da cidade de Barretos (SP) e foi diretamente para a estrutura onde será montada a Unidade de Prevenção de Campina Grande, na Avenida Floriano Peixoto.

Os equipamentos são aparelhos de mamografia, ultrassonografia, mesas ginecológicas, dentre outros aparelhos de saúde e ainda mobiliário. Ainda no fim de semana, uma nova carreta deve chegar ao Município com todos os demais equipamentos para a unidade hospitalar.

A Unidade de Prevenção de Campina Grande vai funcionar no espaço onde futuramente será instalado também o Hospital Materno Infantil, da Prefeitura de Campina Grande, formando um complexo hospitalar. Posteriormente, o Hospital de Amor construirá uma unidade própria em um terreno doado pela prefeitura.

A Unidade de Prevenção do Hospital de Amor na Rainha da Borborema será focada no diagnóstico do câncer de mama e do câncer de colo do útero, voltado para as mulheres da cidade e dos municípios circunvizinhos. A estimativa é de que a capacidade de atendimento será de até 350 pacientes por dia.

O Hospital de Amor de Barretos é o maior da América Latina no rastreio e tratamento do câncer. Além da Unidade de Prevenção, a organização doou a Campina Grande também uma unidade móvel, ou seja, uma carreta de serviços equipada com aparelhos de exames para detecção do câncer para ser utilizada em ações itinerantes.

A articulação para a implantação da unidade em Campina Grande foi feita pelo Senador Veneziano Vital do Rêgo, a pedido do prefeito Bruno Cunha Lima. As obras de estruturação do prédio estão sendo executadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

A chegada dos equipamentos foi coordenada pela enfermeira Maria Aparecida Florentino, natural de Princesa Isabel, que está gerenciando a implantação da unidade em Campina Grande.

