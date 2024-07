Tentativas de suicídio em Campina Grande em grande volume

Há alguns dias, divulgamos neste espaço o levantamento dos planos de saúde indicando que os gastos com as doenças mentais já superam as despesas com a oncologia (câncer).

O balanço de atendimentos do Hospital de Trauma Dom Luís Fernandes, em Campina Grande, mostra que no 1º semestre deste ano foram registrados (em média) 3,2 casos de tentativa de suicídio POR DIA.

Não sei se exagero, mas considero uma (silenciosa) calamidade pública.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Para ler a edição completa desta quinta-feira, acesse aqui:

Aparte: Nova ´epidemia´ no Brasil (paraibaonline.com.br)

*não perca tempo: siga nosso instagram – @paraiba_online