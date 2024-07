Paraíba: Saúde divulga boletim epidemiológico das arboviroses

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulgou, nessa terça-feira (2), o Boletim Epidemiológico de nº 07/2024 com o balanço dos casos prováveis de arboviroses na Paraíba. Até o momento, foram contabilizados 12.311 casos, sendo 10.932 de dengue (88,80%), 1.314 de chikungunya (10,67%) e 65 de zika (0,53%). Os dados levam em consideração os casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), no período de janeiro a 29 de junho de 2024.

Ao todo, foram confirmados oito óbitos decorrentes de dengue, com residentes dos municípios de Camalaú (1), Conde (1), Campina Grande (2), Cabedelo (1), São João do Rio do Peixe (1), João Pessoa (1) e Massaranduba (1). Também foram registrados cinco óbitos por chikungunya, sendo um óbito em cada um dos seguintes municípios: Sapé, João Pessoa, Campina Grande, Pirpirituba e Monteiro. Outros 10 óbitos por arboviroses seguem em investigação pela SES.

De acordo com a técnica responsável pelas Arboviroses da SES, Carla Jaciara, a Secretaria realiza, por meio do Núcleo de Doenças e Agravos Transmissíveis, do Núcleo de Entomologia e da Sala de Situação, uma série de reuniões, visitas técnicas, bem como o monitoramento e o assessoramento, junto aos municípios e às Gerências Regionais de Saúde, a fim de instruir os gestores e a população para os cuidados e a prevenção contra a dengue, zika e chikungunya, em toda a Paraíba.

“É importante que a população fique atenta, principalmente neste período de altas temperaturas com chuvas, bastante propício para a proliferação do mosquito Aedes aegypti transmissor das arboviroses. Vale lembrar, ainda, que a população também precisa procurar o serviço de saúde quando apresentar qualquer sintoma sugestivo, como dor de cabeça, febre, náusea, manchas e dores pelo corpo, considerados sinais de alerta”, explica.

Ainda segundo Carla Jaciara, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve um aumento de 115,79% nos casos de dengue, quando o estado registrou 5.066 casos prováveis para o agravo. Com relação aos possíveis diagnósticos de chikungunya, o aumento foi de 41%, já que em 2023 foram registrados 932 casos.

A zika, conforme os dados consolidados pela SES, foi a única das arboviroses que apresentou uma redução de 18% dos casos prováveis este ano, tendo em vista que, em 2023, foram contabilizados 79 casos.

Taxa de incidência – Com exceção da dengue que apresentou incidência considerada média, com uma taxa de 269,27 casos possíveis por 100 mil habitantes, as demais arboviroses apresentaram incidência baixa para os casos prováveis, sendo 32,37 casos por 100 mil habitantes para chikungunya e 1,60 casos por 100 mil habitantes para zika.

A estratificação de risco do levantamento entomológico para Aedes aegypti realizada pela SES mostra, ainda, que 36 municípios foram classificados como baixo risco, 138 como médio risco e 49 municípios foram classificados como alto risco.

Alguns municípios obtiveram índice de infestação zero, são eles: Coremas, Joca Claudino, Mataraca, Poço José de Moura e Sobrado. O Boletim completo pode ser acessado por meio do link: https://paraiba.pb.gov.br/diretas/saude/arquivos-1/vigilancia-em-saude/boletim-epidemiologico-arboviroses-urbanas-no-07_2024-1.pdf