Podcast: veterinário explica sobre o otohematoma em cães e gatos

No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante discutiu sobre o hematoma auricular, um problema comum em cães e gatos.

Ele explicou que o hematoma auricular, ou “orelha de pastel”, é caracterizado pelo aumento de volume na região da orelha do animal, principalmente no lado interno.

A causa mais comum desse problema é a otite, uma inflamação do ouvido que provoca desconforto e coceira nos pets.

Ao coçarem as orelhas com frequência e intensidade, os animais podem acabar rompendo vasos sanguíneos, resultando no acúmulo de sangue e formação do hematoma.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

