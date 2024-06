Podcast: nutricionista fala tudo sobre a planta “ora pro nobis”

No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque abordou o tema da ora pro nobis, uma planta rica em nutrientes que vem ganhando popularidade.

Amanda explicou que a ora-pro-nóbis, cujo nome científico é Pereskia aculeata, é especialmente conhecida em Minas Gerais.

Ela destacou que as folhas da ora-pro-nóbis são ricas em proteínas, contendo até 25% de proteínas em sua composição, além de serem uma excelente fonte de vitaminas e minerais.

Ela enfatizou os inúmeros benefícios dessa planta, que tem sido chamada de “queridinha” por muitos devido ao seu alto valor nutricional.

Ouça o podcast completo e entenda.

♦ Aproveite agora para nos seguir no Instagram: @paraiba_online