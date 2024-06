Vacinação contra Pólio em João Pessoa vai até este sábado

Sábado (29) é a última oportunidade que os papais e responsáveis terão de participar da Campanha Nacional que protege contra a Paralisia Infantil, na Capital. A vacinação acontecerá nos três pontos móveis, localizados no Shopping Sul, Shopping Tambiá e Home Center Ferreira Costa, até as 16h, com a disponibilização de todas as vacinas de Campanhas: Covid-19, Influenza, Poliomielite e Dengue.

A mobilização teve início no dia 27 de maio e termina neste domingo (30), com o objetivo de reforçar a proteção das crianças menores de cinco anos contra a doença, comumente chamada de Pólio, sendo altamente contagiosa causada pelo poliovírus selvagem, que pode levar a uma paralisia irreversível (geralmente das pernas) ou até a óbito, quando a paralisia atinge os músculos respiratórios.

Em 2023 o País foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC)4.

“Estaremos neste sábado mobilizados nos pontos móveis para garantir a prevenção com as vacinas de campanhas, sobretudo, com uma atenção especial com a vacina que protege contra Poliomielite. Papais e responsáveis devem estar atentos a este prazo e garantir a proteção das crianças”, destacou o chefe de Imunização, Fernando Virgolono.

As gotinhas que entraram para a história da imunização ao eliminarem a Poliomielite no Brasil estão com os dias contados. A partir de deste ano, o Sistema Único de Saúde (SUS) passa a substituir gradativamente a vacina oral contra a Pólio pela dose injetável, versão inativada do imunizante. Com a mudança, a vacina injetável, já utilizada nas três primeiras doses do esquema vacinal contra a pólio, será disponibilizada também como dose de reforço aos 15 meses de vida e a última, aos 4 anos de idade.

Por esse motivo, a orientação é que todas as crianças menores de 5 anos sejam levadas aos postos de saúde durante a Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite para checagem da caderneta e atualização das doses, caso haja necessidade. Mesmo as crianças que estão com o esquema vacinal em dia, mas na faixa etária definida pelo Ministério da Saúde, devem receber as gotinhas ou doses de reforço.

Atualização da caderneta – Crianças, adolescentes, adultos e idosos devem manter o documento de vacinação em dia. Quem está com a caderneta de vacinação desatualizada coloca em risco não apenas a própria saúde, mas também pode se tornar um transmissor de doenças, em especial para as crianças e idosos, que são grupos mais vulneráveis. É com esse alerta, que a Prefeitura de João Pessoa convoca toda a população para buscar um serviço de saúde e colocar em dia a vacinação.

Documentação – Para vacinação é importante apresentar um documento oficial com foto ou registro da criança ou adolescente, o Cartão do SUS e o cartão ou caderneta vacina.

Locais para vacinação neste sábado (29), em João Pessoa:

Home Center Ferreira Costa

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 8h às 16h

Shopping Sul

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 9h às 16h

Shopping Tambiá

Ofertando apenas as vacinas de campanhas contra:

– Poliomielite (Para crianças menores de 5 anos)

– Influenza (Toda população acima de 6 meses)

– Dengue (Para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos)

– Covid-19 XBB (Crianças de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias e, acima dos 5 anos, as doses são exclusivamente para quem faz parte do grupo prioritário)

Horário: 10h às 16h

Centro de Imunização (aberto aos sábados e domingos)

Exclusivamente para vacinação antirrábica humana e a vacina dT (difteria e tétano) de urgência.

Pessoas que tiveram alguma exposição para doença, com alguns tipos de acidentes, com perfuro cortantes e no caso da antirrábica para pessoas que foram mordidas por cães e gatos não vacinados ou, ainda, por morcegos.

Horário: 8h às 12h.