Opera Paraíba vai realizar mais de 700 cirurgias oftalmológicas

O Programa Opera Paraíba, uma iniciativa do Governo do Estado para facilitar o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos, está realizando desde terça-feira (25) cirurgias oftalmológicas em três cidades paraibanas. Até domingo (30) serão realizados 720 procedimentos nos municípios de Santa Luzia, Campina Grande e Itabaiana, trazendo alívio e qualidade de vida para os pacientes.

A ação começou no Hospital e Maternidade Regional de Santa Luzia Sinhá Carneiro, onde estão sendo realizadas, em média, 50 cirurgias diárias, sendo 35 procedimentos de catarata e 15 de pterígio, totalizando 200 cirurgias oftalmológicas.

Segundo a chefe de enfermagem e coordenadora do Programa Opera Paraíba no Hospital Regional de Santa Luzia, Suzy Anne Valentim de Araújo Figueiredo, “o programa cumpre o seu papel de realizar cirurgias no interior do Estado, facilitando o acesso às cirurgias oftalmológicas, principalmente em pessoas mais idosas, levando qualidade de vida para essas pessoas.”

O programa continua nesta sexta-feira (28), sábado (29) e domingo (30), no Hospital Regional de Itabaiana, com a realização de 300 cirurgias, incluindo 70 de catarata e 30 de pterígio por dia. Já em Campina Grande, no Hospital de Clínicas, unidade hospitalar do governo do Estado, serão realizadas 220 cirurgias oftalmológicas neste sábado e domingo, sendo 80 procedimentos de catarata e 30 de pterígio por dia.

As cirurgias de catarata e pterígio são procedimentos comuns, mas de grande impacto na qualidade de vida dos pacientes. A cirurgia de catarata envolve a remoção do cristalino opaco do olho, substituindo-o por uma lente artificial, restaurando a visão. Já a cirurgia de pterígio consiste na remoção de um crescimento benigno na conjuntiva, que pode causar desconforto e prejudicar a visão se não tratado.

Francisca Sérgio da Silva, de 76 anos, moradora de Princesa, conta que a cirurgia de catarata foi essencial para recuperar sua autonomia.

“Estava muito dependente para fazer minhas coisas, sair de casa, ou cuidar dos afazeres. Sem os filhos, não conseguia ir para a igreja, nem caminhar sozinha. Com a cirurgia, posso cuidar da minha casa e sair sozinha para encontrar as amigas.”

Raimundo Ferreira da Silva, de 70 anos, de São José de Princesa Isabel, também compartilhou sua experiência.

“Não conseguia ver mais nada, a vista já estava embaçada, sem conseguir colocar a linha na agulha, nem caminhar na rua direito. Sem o programa Opera Paraíba, não teria condições de fazer a cirurgia em outra cidade. Voltar a enxergar trouxe uma nova motivação; quando recuperar a visão, quero aprender a ler.”

Edvaldo Carlos de Andrade, de 72 anos, de São José de Princesa, enfrentava dificuldades no trabalho devido à visão prejudicada.

“Não conseguia mais dirigir à noite, já estava atrapalhando no meu trabalho de motorista. Fiz a cirurgia de um olho e agora vou fazer do outro. Quero voltar a trabalhar como antes e poder dirigir sem medo.”

Irene Beliza Rocha de Medeiros, de 62 anos, de Santa Luzia, descreveu como a catarata afetava sua vida cotidiana.

“Não conseguia ver na rua, acenava para todo mundo sem saber quem era. Quero ver as pessoas na rua e poder cumprimentá-las. Depois de dois metros, já não vejo mais nada, tudo embaçado. Fiz a cirurgia de um olho e estou ansiosa para fazer do outro. O programa Opera Paraíba é maravilhoso, trazendo esse tipo de cirurgia mais perto da gente.”

Maria Rosângela Lopes Souza, de 43 anos, também de Santa Luzia, realizou uma cirurgia de pterígio.

“O problema na visão estava atrapalhando no trabalho, já não conseguia ler. O médico disse que não adiantava fazer óculos, com o grau avançado de pterígio seria necessário a cirurgia. Fiquei muito feliz quando fui contemplada e agradeço ao programa Opera Paraíba por fazer o procedimento e poder enxergar novamente e voltar a realizar o meu trabalho.”

A iniciativa do Programa Opera Paraíba já realizou mais de 100 mil cirurgias de média e alta complexidade, mostrando o impacto positivo que a saúde pública pode ter na vida da população. Para ter acesso ao serviço, o paciente passa por consulta médica nas unidades básicas de saúde, e com o encaminhamento dá entrada via secretaria municipal de saúde para as consultas estaduais, ou caso já esteja apto, por meio do site do Opera Paraíba no endereço operaparaiba.pb.gov.br.