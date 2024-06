O segmento dos planos privados de saúde informou que as despesas com tratamentos ligados a condições de saúde mental superam os gastos com oncologia.

Reportagem do ´Estadão´ detalhou apesar de os tratamentos para câncer serem muito mais caros pela tecnologia envolvida, o volume de pedidos de reembolso para terapias mentais explodiu.

*Informações publicadas na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

