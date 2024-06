No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante falou sobre cuidados especiais com os pets durante o período junino e a exposição ao frio.

Com a chegada do inverno e as celebrações juninas, é fundamental estar atento aos cuidados com os animais de estimação.

Durante as festas de São João, é comum a utilização de fogueiras e fogos de artifício. No entanto, esses elementos podem ser bastante prejudiciais aos nossos pets.

Barulho: Muitos animais se assustam com o barulho dos fogos de artifício. É importante mantê-los em um ambiente seguro e tranquilo para evitar que eles fujam ou se machuquem.

Fogueiras: Se for acender uma fogueira, certifique-se de que os animais estejam longe para evitar acidentes e queimaduras.

Abrigo: Garanta que os animais tenham um local abrigado e quente para dormir, especialmente durante a noite, quando as temperaturas caem.

Cobertores e roupas: Utilize cobertores e roupas apropriadas para manter seus pets aquecidos, especialmente os mais sensíveis ao frio.

Ouça o podcast e confira todas as orientações.

