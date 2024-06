No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque falou sobre o valor nutricional das comidas juninas à base de milho.

A canjica, um doce tradicional do Nordeste, é feita à base de milho branco, leite, açúcar e pode levar canela e leite de coco.

É rica em carboidratos complexos, cálcio e vitaminas do complexo B. Fique atento à quantidade de açúcar.

A pamonha é feita com milho ralado, açúcar e sal, e pode ter variações gourmet com queijo ou carne. Rica em carboidratos, fibras e vitaminas A, B e E, a pamonha tradicional é uma delícia saudável.

Evite a pamonha assada, que adiciona gordura extra.

Simples e nutritivo, o milho cozido é uma excelente fonte de carboidratos, fibras, vitaminas B e A, além de magnésio e fósforo. É um alimento que traz muitos benefícios para a saúde.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

