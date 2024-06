Burnout e Burnon: Médico explica as diferenças e seus impactos na Saúde Mental

Neste sábado, 22 de junho, o médico Antônio Henriques abordou um tema de grande relevância no seu quadro “Consultório JM” na rádio Caturité FM: as síndromes de burnout e burnon, que têm impactado cada vez mais profissionais em diversos setores.

Segundo o Dr. Henriques, o burnout é definido como o esgotamento físico e emocional resultante de situações de trabalho excessivamente estressantes e prolongadas. “No burnout, as principais características são esgotamento, negatividade, falta de interesse, depressão e ansiedade. É uma síndrome onde a pessoa, de tanto trabalhar, fica esgotada,” explicou.

Ele destaca que os sinais de burnout vão além do simples cansaço, afetando profundamente a saúde mental e física do indivíduo. A pessoa passa a experimentar um desgaste contínuo, que se manifesta através de sentimentos de desesperança, irritabilidade e uma queda significativa na produtividade e motivação.

Em contraste, o burnon é caracterizado pelo hiper engajamento, onde a dedicação excessiva e a incapacidade de se desconectar do trabalho levam a desgastes físicos e emocionais igualmente prejudiciais. “O burnon, por sua vez, é a dedicação excessiva ou a obsessão pelo trabalho, uma dificuldade de estabelecer limites,” afirmou Henriques.

No caso do burnon, os sinais incluem hiperatividade no trabalho, perfeccionismo, exigências muito altas, perda de criatividade e dificuldade de dizer não. “Os sintomas são aumento do hormônio do estresse, hipertensão, insônia e comprometimento da imunidade,” detalhou o médico. Essas características mostram que, apesar da aparência de alta produtividade, o indivíduo está submetendo seu corpo e mente a níveis insustentáveis de pressão.

O Dr. Henriques ressaltou a importância de identificar esses sinais precocemente e buscar estratégias de prevenção e tratamento. Ele sugere a implementação de práticas como pausas regulares durante o trabalho, estabelecimento de limites claros entre vida profissional e pessoal, e a busca por atividades que promovam o bem-estar.

