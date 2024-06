No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas sobre como devolver os contornos naturais e o tom de saúde ao rosto após a aplicação de base e corretivo.

Isanna explicou que, ao aplicar a base, é comum perdermos os contornos naturais do rosto.

Para devolver essa definição e cor, ela recomenda o uso de blushes e contornos, que podem ser aplicados em pó ou em creme.

Blush e contorno em creme devem ser aplicados com a pele ainda úmida, antes de selar com pó.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

♦ Siga nosso Instagram: @paraiba_online