Podcast Saúde em Dia: saiba informações importantes sobre diabetes

No quadro “Saúde em Dia” do programa Conexão Caturité, a endocrinologista Lígia Cristina Lopes de Farias, do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), e a residente médica Nicole Lira, falaram sobre diabetes, em alusão ao Dia Nacional do Diabetes, que será celebrado na próxima semana, dia 26 de junho.

Lígia iniciou a conversa explicando que o diabetes é uma doença que atinge cerca de 537 milhões de pessoas no mundo.

No Brasil, o número é alarmante, com 20 milhões de brasileiros acometidos pela condição, representando cerca de 10% da população.

A endocrinologista destacou que uma em cada três pessoas não sabe que tem a doença, já que, em muitos casos, o diabetes pode ser assintomático inicialmente.

A médica ressaltou a importância de realizar exames de rotina, especialmente para pessoas acima de 35 anos ou aquelas com fatores de risco.

O rastreio é essencial para detectar a doença precocemente, evitando complicações graves.

