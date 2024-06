Vídeo: médico fala sobre hipotireoidismo no Consultório JM

No Consultório JM, do Jornal da Manhã, deste sábado (15), o Dr. Antônio Henriques falou sobre hipotireoidismo, uma disfunção na glândula tireoidiana que provoca uma queda na produção dos hormônios da tireoide, levando à desaceleração do metabolismo.

Segundo o especialista, a doença pode acometer qualquer pessoa, inclusive recém-nascidos. Porém, é mais frequente em mulheres e idosos.

O distúrbio pode ser causado por uma série de fatores, como doenças autoimunes, remoções cirúrgicas da tireoide, e tratamento de radioterapia.

Assista à coluna na íntegra:

