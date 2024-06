No quadro “Papo Animal” do programa Conexão Caturité, o médico veterinário Edroaldo Cavalcante destacou a importância do “namoro” consciente entre os pets e os malefícios dos anticoncepcionais.

Ele explicou que, ao contrário dos humanos, os animais só cruzam se seus donos permitirem.

É importante considerar cuidadosamente se permitir que os pets cruzem, especialmente devido à falta de anticoncepcionais adequados para animais.

O médico alertou que o uso de anticoncepcionais em pets pode causar tumores e infecções, como infecção uterina, e recomendou que os proprietários evitem cruzamentos desnecessários, especialmente se não houver planos claros para os filhotes.

Para evitar problemas, a orientação é realizar a castração dos animais fêmeas antes dos seis meses de vida, garantindo assim uma vida saudável e controlada para os pets.

Ouça o podcast completo e saiba mais.

Acompanhe nosso Instagram: @paraiba_online