No quadro “Conversa com a Nutri” do programa Conexão Caturité, a nutricionista Amanda Albuquerque trouxe dicas valiosas para fortalecer a imunidade durante o período mais frio do ano.

Amanda destacou a importância da vitamina C, essencial para o sistema imunológico.

Ela recomendou o consumo de frutas ricas nessa vitamina, como laranja, limão, tangerina, goiaba, kiwi e acerola.

A nutricionista enfatizou a preferência por sucos naturais sem açúcar para potencializar os benefícios.

Além das frutas, Amanda mencionou outros alimentos ricos em vitamina C, como brócolis e pimentão, e incentivou o consumo diário de pelo menos duas porções de frutas ricas em vitamina C.

