Paraíba vacina crianças menores de 5 anos contra a poliomielite

O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), está promovendo a Semana de Vacinação contra a Poliomielite nas Escolas de ensino infantil e creches. A ação, realizada em parceria com os 223 municípios, visa aumentar as coberturas vacinais contra a pólio em todo o Estado e segue acontecendo até esta sexta-feira (14). Na manhã desta quinta-feira (13), em João Pessoa, a ação foi realizada no Centro Municipal de Educação Infantil Rebeca Cristina Alves Simões.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara, foram escolhidas escolas e creches por serem lugares estratégicos, que facilitam o acesso do público-alvo à vacinação.

“Estamos promovendo a vacinação nas escolas para garantir que as crianças menores de 5 anos tenham acesso ao imunizante e sejam devidamente protegidas contra a pólio em todo o estado. Essa tem sido uma grande mobilização, graças ao empenho dos municípios. Dessa forma, esperamos alcançar o maior percentual possível da meta, que é vacinar 95% desse grupo”, explicou.

A Paraíba ocupa, atualmente, a 7ª posição do ranking dos estados na vacinação contra a poliomielite, com 10,64 % da cobertura vacinal, um percentual ainda muito baixo para o estado. Apenas dois municípios paraibanos alcançaram a meta de vacinação da campanha, Zabelê com 100,83% de cobertura e São José dos Cordeiros com 100,67%.

A gestora lembrou que, em 2022, a Paraíba foi o primeiro estado a atingir a cobertura vacinal contra a pólio, mas que este ano a cobertura vacinal está em um nível muito inferior. Ela reforça que há risco de reintrodução do vírus no Brasil.

“Estamos na reta final da campanha contra a poliomielite, por isso, reforçamos aqui o chamamento para que os pais ou responsáveis levem suas crianças para tomar a vacina. Não temos casos de poliomielite no Brasil desde 1990, mas para diminuir o risco de reintrodução da doença no país e no estado precisamos aumentar as nossas coberturas, por isso a importância dessa grande mobilização”, frisou Márcia Mayara.

No estado, 11 municípios estão com coberturas zeradas: Belém do Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Coxixola, Gurjão, Mãe d’Água, Marcação, Nova Floresta, São José de Princesa, Tenório, Triunfo e Vieirópolis. 13 municípios estão com cobertura maior de 50% e menor de 90%; e 208 municípios estão com cobertura menor de 50%.

A poliomielite (paralisia infantil) é uma doença contagiosa aguda grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível.