No quadro “Saúde Mental” do programa Conexão Caturité, a psicóloga Josiplessis Marques trouxe uma reflexão importante sobre a relação entre trabalho e vocação.

Com o tema “Trabalho por vocação ou trabalhar é um peso que eu carrego na vida?”, ela abordou a questão de encontrar significado e propósito no trabalho diário.

Ela destacou que transformar o trabalho em uma vocação depende de uma escolha pessoal e de dar um significado ao que se faz, independente do tipo de atividade.

Segundo Josiplessis, trabalhar com alma e coração, seja dentro ou fora de casa, é fundamental para tocar a vida dos outros e encontrar realização pessoal.

Ela também enfatizou que, embora o trabalho possa ser cansativo e demandar tempo e energia, viver apenas para si mesmo não traz sentido.

A psicóloga citou o exemplo de um sapateiro que é reconhecido pela qualidade de seus sapatos, ressaltando a importância de fazer bem feito qualquer trabalho, conferindo a ele um valor especial.

Josiplessis concluiu sua participação com uma citação de Aristóteles: “O único lugar onde o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário”.

Ouça o podcast completo aqui.