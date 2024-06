No quadro Saúde em Dia do programa Conexão Caturité, João Paulo Ribeiro, infectologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, trouxe informações importantes sobre a meningite.

João Paulo explicou que a meningite é uma infecção do sistema nervoso central, causada principalmente por bactérias ou vírus.

Os sintomas incluem dor de cabeça, vômitos, febre, sonolência e confusão mental.

A doença é grave, podendo levar à mortalidade ou deixar sequelas irreversíveis no sistema nervoso central.

No entanto, o médico ressaltou que a meningite é tratável, especialmente com diagnóstico e tratamento precoces.

O tratamento é realizado em ambiente hospitalar com o uso de antibióticos venosos e vigilância constante dos sintomas.

Ele também enfatizou a importância da prevenção, destacando a vacinação contra meningococo, disponível no calendário vacinal do SUS, e a prevenção de infecções respiratórias, que podem ser portas de entrada para a doença.

Ouça o podcast completo.