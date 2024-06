De bem com o espelho: aprenda a escolher o lápis de olho ideal

No quadro De Bem com o Espelho, do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes trouxe dicas sobre como escolher o lápis de olho ideal.

Isanna destacou que, apesar da diversidade de cores disponíveis hoje em dia, o lápis de olho preto continua sendo o queridinho de muitos, embora também tenha seus detratores.

A principal queixa é encontrar um lápis que combine pigmentação, durabilidade e facilidade de aplicação.

A consultora aconselhou procurar um lápis que seja fácil de aplicar e não borre facilmente, mencionando que a fórmula ideal deve ter uma textura cerosa que permita uma aplicação suave e esfumar antes de secar.

Após secar, o lápis deve manter-se firme sem borrar.

Isanna enfatizou a importância de testar diferentes marcas para encontrar o lápis perfeito e alertou que a qualidade pode não ser encontrada em produtos de baixo custo.

Segundo ela, um bom lápis de olho geralmente terá um preço mais elevado, refletindo sua qualidade superior.

