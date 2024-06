O Núcleo de Práticas Integrativas e Complementares à Saúde (NUPICS) Cinco Elementos, que funciona no Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica), passou a oferecer à população mais quatro terapias – liberação miofascial, quiropraxia, agulhamento a seco e eletroestimulação. O serviço funciona de terça a sexta-feira, das 8h às 16h. Para ter acesso, a pessoa deve ir até o local e passar por uma triagem.

O coordenador do serviço, o terapeuta holístico e fisioterapeuta Zenildo Souza, explicou que os novos recursos terapêuticos são usados para o alívio de dores físicas e emocionais. “Nas práticas integrativas trabalhamos com abordagem holística. O foco vai além do corpo e busca identificar a origem do problema, além da causa física. As práticas podem auxiliar na resolução de dores musculares, na coluna, postural, dores crônicas, bem como em problemas como ansiedade, depressão, sofrimento mental, entre outras”, afirmou.

Terapias

A liberação miofascial é adotada para atuar na prevenção de lesões e no alívio de dores musculares, assim como a quiropraxia. Ou seja, são terapias manuais, eficazes no tratamento de dores agudas e crônicas. Já a técnica agulhamento a seco utiliza agulha de acupuntura em pontos de tensão para aliviar a dor, nos processos inflamatórios. E, por último, a eletroestimulação ou estimulação elétrica é usada para melhorar o tônus e a força muscular. A técnica é adotada para prevenir o atrofiamento ou encurtamento dos músculos.

Além dessas novas terapias, a população já tinha acesso a escuta qualificada, auriculoterapia, ventosaterapia, massoterapia, automassagem e exercícios de alongamento. “Atendemos, em média, 10 pessoas por dia. Geralmente, o tratamento é feito em quatro sessões, uma por semana. Após esse período é feita uma nova avaliação para examinar quais os encaminhamentos necessários”, explicou Zenildo Souza.

Atendimento

O NUPICS Cinco Elementos é uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Para ter acesso, a pessoa deve comparecer ao núcleo, que fica no prédio administrativo do parque, portando RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência. O usuário passa pelo acolhimento e escuta com o terapeuta, que indica as terapias adequadas para seu tratamento.

A maior parte das pessoas atendidas no serviço reside nos bairros do entorno da Bica, como Varadouro, Tambiá e Roger.

Centros de Práticas Integrativas em João Pessoa

Cinco Elementos

Parque Zoobotânico Arruda Câmara (Bica) – Roger

Atendimento: de terça a sexta-feira, das 8h às 16h

Telefone: 3213-7021

Canto da Harmonia

Rua Ulisses Alves Pequeno, s/n – Valentina Figueiredo

Atendimento: de segunda à sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Telefone: 3213 – 7623

Equilíbrio do Ser

Av. Sérgio Guerra, s/n – Bancários.

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Telefone: 3213-7634

Espaço de Cuidados Integrativos em Saúde – ECIS Portal do Sol

Av. Júlia Freire/sn – sede da Secretaria Municipal de Saúde

Atendimento: de segunda a sexta-feira, 8h às 14h

Telefone: 9 8825-0608