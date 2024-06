O quadro Saúde em Dia, do programa Conexão Caturité, trouxe informações sobre o programa de qualidade de vida para funcionários do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC). A fisioterapeuta Raiza Linhares, responsável pela ação, compartilhou detalhes sobre a iniciativa.

O programa, iniciado há oito meses, utiliza o método Pilates, com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar dos colaboradores do HUAC.

“Pilates é um método completo de condicionamento físico que trabalha a postura, o equilíbrio entre corpo e mente, ideal para melhorar a qualidade de vida no ambiente de trabalho”, destacou.

Além dos colaboradores do HUAC, o programa também é aberto aos estudantes, internos e residentes da instituição.

Os interessados podem se inscrever no setor de fisioterapia do Centro de Assistência Especializada em Saúde e Ensino (Caese), deixando seu nome com a recepcionista. O programa tem duração de dois meses, com possibilidade de renovação conforme a demanda.

