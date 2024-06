O Governo da Paraíba, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), realiza, neste sábado (8), o Dia D de Vacinação contra a Poliomielite. A ação, que faz parte da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, tem o objetivo de reduzir o risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, bem como empreender esforços para erradicar a doença, por meio da oferta da vacina, reduzindo a quantidade de crianças não vacinadas, e, dessa forma, aumentando as coberturas vacinais e a homogeneidade. A meta é vacinar 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, na Paraíba.

O Zé Gotinha vai abrir o Dia D de Vacinação, a partir das 8h, na feira de serviços de saúde na cidade de Monteiro-PB. A feira “Aqui tem mais Saúde” é ofertada dentro das atividades do Orçamento Democrático Estadual e acontece na Escola Estadual José Leite de Souza, localizada na Rua Wagner Augusto Bezerra Japiassu, 426 – Centro da cidade. Em todo o estado serão 855 salas de vacinação abertas.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite começou na última segunda-feira (27) e vai até o dia 14 de junho. A meta é vacinar, em todo país, no mínimo, 95% das crianças de 1 a menores de 5 anos de idade. Na Paraíba, são 216.989 mil crianças a serem vacinadas.

De acordo com a chefe do Núcleo de Imunização da SES, Márcia Mayara, a Paraíba já foi reconhecida nacionalmente, em 2022, como o primeiro estado a atingir a cobertura vacinal contra a pólio e com o objetivo de obter o mesmo êxito na cobertura vacinal deste ano, os 223 municípios do estado irão participar deste Dia de Vacinação contra a Poliomielite. Para isso ela lembra que os pais e responsáveis pelas crianças são peças fundamentais nesse processo de continuidade da erradicação da doença por meio da vacinação. “Convocamos todos os pais e responsáveis para levarem suas crianças menores de cinco anos até uma unidade de saúde mais próxima de sua casa para tomar a vacina”, falou.

Com o objetivo de fortalecer a campanha de poliomielite – que começou no último dia 27 de maio e vai até o dia 14 de junho – a SES vai promover de 10 a 14 de junho a Semana de Vacinação contra Poliomielite nas Escolas do Ensino Infantil e Creches, em todo estado.

O último caso de poliomielite no Brasil ocorreu em 1989, na cidade de Sousa, e em 1994 o País recebeu a certificação de área livre de circulação do poliovírus selvagem. No entanto, em 2023, o País foi classificado como de alto risco para a reintrodução do poliovírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC)4. Diante disso, será realizada a campanha.

A doença – A poliomielite é uma doença grave caracterizada por um quadro de paralisia flácida causada pelo poliovírus selvagem (PVS) tipo 1, 2 ou 3, que, em geral, acomete os membros inferiores, de forma assimétrica e irreversível. Para tanto, essa estratégia de vacinação é fundamental para a redução do risco de reintrodução do poliovírus no Brasil, uma vez que a doença se encontra eliminada no País desde 1994.

Dando continuidade às ações voltadas para a promoção da vacinação em todo o território nacional pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), nesta campanha serão utilizadas as vacinas oral poliomielite (VOP) e inativada poliomielite (VIP) para a vacinação das crianças menores de 5 anos de idade. A realização desta campanha neste momento é de suma importância, uma vez que o País se encontra em processo de transição para a substituição das duas doses de reforço da vacina oral poliomielite (VOP) para um reforço com vacina inativada poliomielite (VIP).

Essa medida será adotada no segundo semestre de 2024, a partir de então o esquema vacinal e a dose de reforço serão feitos exclusivamente com VIP. As normas e as diretrizes serão encaminhadas posteriormente para apoiar as Unidades Federadas e seus respectivos municípios nesse processo.

São imperativos o engajamento e a atuação dos gestores das três esferas do Sistema Único de Saúde (SUS), bem como dos profissionais de saúde na organização das ações para o sucesso da campanha.