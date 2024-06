Podcast Sou do Campo: conheça inúmeros benefícios da batata-doce

No quadro “Sou do Campo”, do programa Conexão Caturité, Maria Salete Brasileiro, extensionista social da Empaer, da Gerência Operacional de Pocinhos, destacou a importância e os benefícios da batata-doce.

Segundo Salete, a batata-doce é um alimento altamente energético, rico em carboidratos, fibras, vitaminas (A, B, C) e minerais como potássio e magnésio.

Ela explicou que a batata-doce auxilia na prevenção de diversas doenças, incluindo diabetes, câncer e infarto, embora enfatize que se trata de prevenção e não de cura.

A batata-doce também é conhecida por seus antioxidantes, como betacaroteno e antocianinas, que ajudam a proteger as células contra os radicais livres e prevenir o envelhecimento precoce.

Além de seus benefícios à saúde, Salete mencionou a diversidade de subprodutos da batata-doce, que vão além das formas mais comuns de consumo, como cozida e assada.

Ouça o podcast e saiba mais.