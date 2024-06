A Prefeitura de Campina Grande, por meio das Secretarias Municipais de Saúde e da Educação (Seduc), vai iniciar nesta segunda-feira, 3 de junho, uma ação de intensificação da campanha de vacinação contra a poliomielite nas creches e escolas municipais.

A campanha se encerra no dia 14 de junho e até lá serão realizadas as ações de imunização nas creches municipais. Também haverá um dia D no dia 8 de junho.

No total, 60 creches e escolas serão contempladas neste trabalho. A vacinação é voltada às crianças de 1 ano até menores de 5 anos de idade. A vacina contra a Poliomielite é administrada em três doses: aos dois meses, aos quatro e aos seis meses de vida, com dois reforços com 15 meses e, depois, aos 4 anos de idade.

Na campanha, todas as crianças na faixa etária de 1 a menores de 5 anos devem ser levadas aos pontos de vacinação para verificarem a necessidade de recebimento de doses de reforço ou de início de esquema vacinal.

O Município de Campina Grande tem 22.117 crianças na faixa etária adequada para o recebimento da vacina contra a poliomielite e a meta é imunizar 95% delas. Os demais locais de vacinação são as Unidades Básicas de Saúde, Policlínicas, Centros de Saúde e Terminal de Integração.

O objetivo da campanha é impedir a reintrodução da doença no Brasil, que também é denominada como paralisia infantil ou pólio, e que causa a paralisia flácida, com acometimento dos membros inferiores de forma assimétrica e irreversível.

O último caso registrado no Brasil foi em 1989, na cidade de Sousa. No ano passado, o país foi classificado como região de alto risco para o ressurgimento da doença em alerta da Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC) 4.

Existe a vacina VOP, por via oral, e a VIP, inativada. A partir do segundo semestre, a vacina oral, que é administrada com duas doses de reforço, será substituída por uma vacina VIP. Nesta campanha, a vacina VOP ainda será utilizada. A vacina protege contra dois sorotipos da Poliomielite, evitando a paralisia infantil, e a eficácia é de até 95%.

Influenza

As equipes também vão realizar a atualização da caderneta vacinal com as vacinas de rotina do Calendário Nacional de Imunização e a aplicação da vacina contra a Influenza, que teve sua campanha prorrogada até o dia 28 de junho. Até o final de maio, apenas 62.760 doses haviam sido aplicadas na cidade e somente 32,91% da população-alvo da campanha tinham se vacinado contra a Influenza.

Campanha de Poliomielite, Influenza e Multivacinação nas Creches e Escolas

3 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal MARINÊS ALMEIDA DA SILVA

Creche Municipal ISABELE BARBOSA DA SILVA

Creche Municipal WALNYZA BORBOREMA CUNHA LIMA

13h30 às 16h30

Creche Municipal VIRGÍLIA HENRIQUES DE OLIVEIRA CARLOS

Creche Municipal MARIA ALVINA DA SILVA

Creche Municipal FOLCLORISTA LENIRA RITA GOMES

4 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal CÉLIA MARCIA SANTOS CIRNE

Creche Municipal VOVÓ CLOTILDE

Creche Municipal MARIA DE LOURDES CAVALCANTE

13h30 às 16h30

Casa da Criança Dr. João Moura

Creche Municipal ALCIDE CARTAXO LOUREIRO

Creche Municipal FÉLIX ARAUJO

5 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal KARINE DA SILVA

Creche Municipal PROFA. GITANA MARIA FIGUEIREDO LIRA

Creche Municipal MARIA CECI

13h30 às 16h30

Creche Municipal VER. ANTONIO LUIZ CABRAL

Creche Municipal ÁUREA MOURA RIBEIRO

Creche Municipal GALBA FARIAS PIMENTEL

6 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal ELZA ALMEIDA

Creche Municipal SEVERINO CABRAL

Creche Municipal MARIA EMÍLIA CORDEIRO PEDROSA

13h30 às 16h30

Creche Municipal GALDINA BARBOSA SILVEIRA

Creche Municipal VÂNIA FIGUEIREDO

Creche Municipal ZEFERINA GAUDÊNCIO

7 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal TEREZA GIOIA

Creche Municipal NENZINHA CUNHA LIMA

Creche Municipal NILA DUNDA

13h30 às 16h30

Creche Municipal BEATRIZ HAMAD GOMES

Creche Municipal IZAURA GOMES DE FARIAS

Creche Municipal CARLA MEDEIROS

8 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal LOURDES LOUREIRO

Creche Municipal AMENAIDE SANTOS

Creche Municipal PASSINHA AGRA

13h30 às 16h30

Creche Municipal COTINHA CARVALHO

Creche Municipal BERÇÁRIO MARIA AMÉLIA

Escola Municipal ALICE GAUDÊNCIO

11 de junho

8h30 às 11h30h

Creche Municipal SORAYA MAGNÓLIA

Escola Municipal MARIA DAS VITÓRIAS PIRES UCHOA QUEIROZ

Creche Municipal SINHAZINHA CELINO

13h30 às 16h30

Creche Municipal ANA PAULA

Escola Municipal CEAI GOV. ANTÔNIO MARIZ

Escola Municipal JOSÉ GUILHERMINO BARBOSA

12 de junho

8h30 às 11h30h

Escola Municipal PROF. ERALDO CÉSAR DE ARAÚJO

Creche Municipal LENISE MEDEIROS

Escola Municipal MANOEL FRANCISCO DA MOTTA

13h30 às 16h30

Creche Municipal VANEUZA RODRIGUES

Escola Municipal PADRE EMÍDIO VIANA CORREIA

Escola Municipal MARIA CÂNDIDA DE OLIVEIRA

13 de junho

8h30 às 11h30h

Escola Municipal CASSIANO PASCOAL PEREIRA

Escola Municipal ADALGISA AMORIM

Escola Municipal ANÉSIO LEÃO

13h30 às 16h30

Escola Municipal AGEU GENUÍNO DA SILVA

Escola Municipal PAULO FREIRE

Escola Municipal JOÃO FRANCISCO DA MOTA

14 de junho

8h30 às 11h30h

Escola Municipal ALMEIDA BARRETO

Escola Municipal MANOEL JOAQUIM DE AGUIAR

Escola Municipal SANTO AFONSO

13h30 às 16h30

Escola Municipal MONSENHOR SALES

Escola Municipal CENTENÁRIO

Escola Municipal NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO.